Один человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на юго-востоке Москвы, пострадал пассажир автобуса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем Mazda произошло вблизи дома номер 74 по Ставропольской улице", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал пассажир автобуса.

"На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметил сотрудник пресс-службы.