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В Москве арестован водитель, избивший сотрудника ГИБДД

Происшествия
5 апреля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В результате нескольких ударов инспектор получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал водителя, избившего инспектора ДПС при проверке документов. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сообщила Иванова.

Накануне в Москве на Земляном Валу инспектор ДПС для проверки документов остановил автомобиль Nissan Almera. Несмотря на законное требование сотрудника полиции предъявить документы, водитель резко продолжил движение на большой скорости. Сотрудник полиции, пытаясь задержать водителя, зацепился за дверь автомобиля. Однако водитель не остановился и продолжил движение, а также несколько раз ударил инспектора по лицу, пытаясь сбросить его на проезжую часть.

В результате сотрудник ГИБДД получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины и ушибы. Как сообщила представитель ГСУ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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