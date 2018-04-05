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Жителя Екатеринбурга расстреляли из травматического пистолета после дорожного конфликта

Происшествия
5 апреля, 17:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

В больницу попал и сам стрелок, которого травмировал раненый мужчина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате драки со стрельбой из травматического пистолета в центре Екатеринбурга, которая произошла после конфликта на въезде в один из дворов. Полиция начала проверку, рассказал журналистам в четверг руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что о конфликте в дежурную часть полиции сообщил охранник офиса, расположенного на улице Пушкина.

"…Сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель автомобиля Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли, ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из Skoda поняли, что владельца Volkswagen Touareg им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу", - сказал Горелых.

По его словам, раненый водитель Volkswagen Touareg сумел дать отпор, причинив травму вооруженному мужчине.

"Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в городскую клиническую больницу №23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе полиции. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе гильзы и орудие преступления, это оказался зарегистрированный травматический пистолет "Хорхе", - сказал руководитель пресс-службы управления МВД.

Горелых добавил, что оружие направили на экспертизу, личности участников конфликта установлены - это мужчины 1959, 1984 и 1976 годов рождения, местные жители. "По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение", - заключил представитель МВД.

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