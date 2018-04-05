Экс-главу налоговой службы Тамбовской области приговорили к девяти годам за взятки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Суд в Моршанском районе Тамбовской области приговорил экс-руководителя регионального Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Любовь Кругову к девяти годам колонии общего режима за многочисленные взятки. В течение семи лет службы Кругова получила автомобили, земельный участок и 12 миллионов рублей, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Кярсна.

"Моршанский районный суд Тамбовской области признал бывшего руководителя регионального УФНС России Любовь Кругову виновной в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 25 млн рублей, а также конфискация автомобиля и некоторого недвижимого имущества", - сообщила Кярсна.

По данным СУ СК по региону, Кругова на разных руководящих должностях в налоговых органах Тамбовской области с 2006 по 2013 год получила от руководителей коммерческих организаций взятки за покровительство - в фирмах не проводились налоговые проверки, а в случае их проведения снижался размер сумм налогов и штрафных санкций. "Предметом взяток являлись два автомобиля, денежные средства в размере 12 млн рублей, земельный участок в Моршанском районе с построенным на нем домом и гаражом, а также строительство жилого дома в Сосновском районе и трудоустройство родственницы без фактического ее участия в трудовой деятельности фирмы", - отметили в ведомстве.