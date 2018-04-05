Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-главу налоговой службы Тамбовской области приговорили к девяти годам за взятки

Происшествия
5 апреля, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Отбывать наказание бывшая чиновница будет в колонии общего режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Суд в Моршанском районе Тамбовской области приговорил экс-руководителя регионального Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Любовь Кругову к девяти годам колонии общего режима за многочисленные взятки. В течение семи лет службы Кругова получила автомобили, земельный участок и 12 миллионов рублей, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Кярсна.

"Моршанский районный суд Тамбовской области признал бывшего руководителя регионального УФНС России Любовь Кругову виновной в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 25 млн рублей, а также конфискация автомобиля и некоторого недвижимого имущества", - сообщила Кярсна.

По данным СУ СК по региону, Кругова на разных руководящих должностях в налоговых органах Тамбовской области с 2006 по 2013 год получила от руководителей коммерческих организаций взятки за покровительство - в фирмах не проводились налоговые проверки, а в случае их проведения снижался размер сумм налогов и штрафных санкций. "Предметом взяток являлись два автомобиля, денежные средства в размере 12 млн рублей, земельный участок в Моршанском районе с построенным на нем домом и гаражом, а также строительство жилого дома в Сосновском районе и трудоустройство родственницы без фактического ее участия в трудовой деятельности фирмы", - отметили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тамбовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
6
Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые
7
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости