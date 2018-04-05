Суд в Москве арестовал имущество обвиняемых в хищениях экс-чиновников Дагестана

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость четверых фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов уголовного дела Дагир Хасавов, общая стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей.

Таким образом арест наложили на имущество бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.

"Размер арестованного Басманным судом имущества всех фигурантов дела составляет сотни миллионов рублей. Кроме имущества моего доверителя Юсуфова судом была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к нему, а также имущество однофамильцев", - сказал защитник, уточнив, что постановление вынесли в начале марта.

Только в рамках уголовного дела в отношении Юсуфова суд арестовал две квартиры, три земельных участка, два жилых дома и четыре жилых помещения, "вся недвижимость расположена в Дагестане", уточнил он.

По его словам, данное решение было принято без участия защиты, без определения о принадлежности данного имущества, и судом был установлен десятидневный срок для обжалования. "Однако мы даже об этом не знали и обязательно восстановим срок давности и обжалуем этот арест, - подчеркнул Хасавов - Общая сумма нанесенного ущерба, вменяемого моему подзащитному, по материалам экспертизы составляет 7,5 млн рублей, а арестовано в десятки раз больше".

Расследование хищений в Дагестане

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Четверо чиновников были задержаны 5 февраля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 95 млн рублей.

Кроме того, Гамидову вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

3 апреля Басманный суд продлил срок ареста в отношении фигурантов дела до той же даты, что и наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемых - до 30 июня 2018 года. Никто из бывших чиновников правительства республики Дагестан не признает вину.