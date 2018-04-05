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СК проверит данные о гибели женщины в Москве, которую зажало дверьми трамвая

Происшествия
5 апреля, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что водитель трамвая начал движение, не заметив женщину, и протащил ее по асфальту

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о гибели женщины, которую зажало дверьми трамвая. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

По данным СМИ, 2 апреля на Чертановской улице ногу 52-летней женщины зажало дверьми трамвая, когда она пыталась покинуть салон. Водитель трамвая начал движение, не заметив женщину, и протащил ее по асфальту. Женщину госпитализировали, и вскоре она скончалась в больнице.

"В рамках проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ГСУ.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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