СК проверит данные о гибели женщины в Москве, которую зажало дверьми трамвая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о гибели женщины, которую зажало дверьми трамвая. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

По данным СМИ, 2 апреля на Чертановской улице ногу 52-летней женщины зажало дверьми трамвая, когда она пыталась покинуть салон. Водитель трамвая начал движение, не заметив женщину, и протащил ее по асфальту. Женщину госпитализировали, и вскоре она скончалась в больнице.

"В рамках проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ГСУ.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки примут процессуальное решение.