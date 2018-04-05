Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Капитан сейнера "Норд" находится на свободе до избрания меры пресечения

Происшествия
5 апреля, 23:19 дата обновления: 5 апреля, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Избрание меры пресечения Владимиру Горбенко перенесено из-за загруженности судьи на 6 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 апреля. Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко находится на свободе до основного разбирательства в суде. Об этом в четверг сообщила агентству Крыминформ представитель судовладельца Анна Шепелева.

"Освободили, до основного разбирательства. Капитан свободен. Работаем", - сказала она, не уточнив подробностей.

По данным Крыминформа, согласно украинскому законодательству 36-часовой срок задержания Владимира Горбенко истек в четверг в 18:51. В это время за капитаном в СИЗО приехали его адвокаты. Однако он не был сразу отпущен украинскими властями, а был доставлен в суд Херсона, где и был освобожден до основного разбирательства.

Первоначально избрание меры пресечения Владимиру Горбенко было назначено на четверг, однако из-за загруженности судьи Херсонский городской суд перенес заседание по делу на 13:30 пятницы, 6 апреля. В то же время возникла правовая коллизия, поскольку срок его задержания, по мнению адвокатов, заканчивался уже вечером 5 апреля, хотя прокуратура считала, что у нее есть время до субботы.
Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Накануне, 4 апреля, адвокат капитана сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию". При этом он подчеркнул, что "по этой статье содержания под стражей быть не может".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти США выдали ордер на арест Конора Макгрегора за нападение на автобус со спортсменами
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
6
Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
7
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости