Капитан сейнера "Норд" находится на свободе до избрания меры пресечения

ТАСС, 5 апреля. Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко находится на свободе до основного разбирательства в суде. Об этом в четверг сообщила агентству Крыминформ представитель судовладельца Анна Шепелева.

"Освободили, до основного разбирательства. Капитан свободен. Работаем", - сказала она, не уточнив подробностей.

По данным Крыминформа, согласно украинскому законодательству 36-часовой срок задержания Владимира Горбенко истек в четверг в 18:51. В это время за капитаном в СИЗО приехали его адвокаты. Однако он не был сразу отпущен украинскими властями, а был доставлен в суд Херсона, где и был освобожден до основного разбирательства.

Первоначально избрание меры пресечения Владимиру Горбенко было назначено на четверг, однако из-за загруженности судьи Херсонский городской суд перенес заседание по делу на 13:30 пятницы, 6 апреля. В то же время возникла правовая коллизия, поскольку срок его задержания, по мнению адвокатов, заканчивался уже вечером 5 апреля, хотя прокуратура считала, что у нее есть время до субботы.

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Накануне, 4 апреля, адвокат капитана сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию". При этом он подчеркнул, что "по этой статье содержания под стражей быть не может".