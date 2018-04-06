Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судно "Герои Арсенала" утонуло в Черном море в 2017 году из-за ошибки капитана

Происшествия
6 апреля, 5:08 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, апреля. /ТАСС

В Южной транспортной прокуратуре отметили, что капитан корабля при высокой волне не вывел судно из штормовых условий в место укрытия

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Расследование дела о крушении судна "Герои Арсенала" в 2017 году, после которого удалось спасти только одного человека из двенадцати находившихся на борту, завершено. По данным следствия, к катастрофе привела ошибка капитана во время начинавшегося шторма, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.

Стоявший на рейде в Керченском проливе сухогруз "Герои Арсенала" 19 апреля прошлого года потерпел крушение в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Был спасен только моторист, его подняли из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа погибли, поиски восьми были прекращены на третий день после происшествия.

"В ходе следствия установлено, что теплоход... под флагом Панамы следовал с грузом зерна из порта Азов в нейтральные воды Черного моря, встал на якорь вблизи мыса Кыз-Аул Керченского полуострова с целью ожидания перегрузки зерна на накопитель. В ночь с 18 на 19 апреля 2017 года капитан теплохода в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта при высокой волне не вывел судно из штормовых условий в место укрытия, в результате чего судно затонуло", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дело квалифицировано по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы). В качестве обвиняемого по делу проходит капитан судна. В настоящее время он считается пропавшим без вести. Для признания капитана умершим в Темрюкский районный суд направлено заявление.

По данным пресс-службы, прокуратура намерена поддержать государственное обвинение по делу. После того как представители обвиняемого получат копии обвинительного заключения, дело также будет передано в суд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов пока не снят с турнира UFC 223 после инцидента с нападением Макгрегора на автобус
3
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
4
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
5
В Минобороны сообщили, что ОЗХО провела инспекцию на территории РФ
6
Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль
7
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости