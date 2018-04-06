На территории двух районов Приамурья из-за пожаров введен режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Шимановском и Свободненском районах Амурской области. За минувшие сутки там зарегистрировали 43 очага возгораний, сообщает в пятницу пресс-служба Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 48 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 85 очагов, из них 43 в Амурской области. На территории 18 районов региона действует особый противопожарный режим (ОПР). Введен режим ЧС на территории Свободненского и Шимановского районов области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, "причинами пожаров являются сельхозпалы и деятельность местного населения".

По данным Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 198 лесных пожаров на площади 55 тыс. га. За аналогичный период 2017 года в округе было зарегистрировано 134 пожара на площади 56,1 тыс. га.