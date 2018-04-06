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Трое жителей Хабаровска получили сроки в колонии за кражу дорогих машин

Происшествия
6 апреля, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По данным регионального управления МВД, ущерб от действий злоумышленников составил 40 млн рублей

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ТАСС, 6 апреля. Центральный районный суд Хабаровска отправил в колонию трех местных жителей за кражи дорогих внедорожников с ущербом в 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"В Хабаровске вынесен приговор троим местным жителям, обвиняемым в кражах автомашин премиум-класса.  Решением Центрального районного суда подсудимым в зависимости от роли каждого назначено наказание от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Троих молодых людей признали виновными по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), установлена их причастность к 13 эпизодам с ущербом в сумме порядка 40 млн рублей.

Дорогостоящие внедорожники осужденные похищали в 2015-2016 годах в Хабаровске и на территории Амурской области. Они высматривали подходящие автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов, интересовали обвиняемых исключительно автомобили представительского класса, оборудованные штатной сигнализацией и не имеющие дополнительной механической защиты. Машины угоняли с помощью специальных технических средств, прятали их в арендованных гаражах, а спустя месяц - перепродавали либо возвращали хозяевам за деньги.

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