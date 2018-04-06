Суд оставил под арестом поставщика системы оповещения для ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко - руководителя компании "Системный интегратор", которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд <…> постановил постановление Заводского районного суда оставить без изменения, [оставить] апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья Дмитрий Ежов.

Полозиненко участвовал в заседании по онлайн-транслации из следственного изолятора. Его защитники, прося отменить постановление суда о заключении обвиняемого под стражу, отметили, что у него двое детей, один из которых - малолетний. Адвокаты обвиняемого также настаивали на том, что их подзащитный не планировал скрыться, не мог оказать давление на свидетелей и уничтожить документы, которые находятся у следствия. По их словам, Полозиненко давал подробные показания в качестве обвиняемого.

"Я не до конца понимаю суть предъявленных мне обвинений. Обвинения не конкретны, не указано, какие действия я совершил или не совершил, в постановлении не расшифровано само понятие "сбоя в системе оповещения". Прошу также отметить, что с момента моего задержания я всесторонне сотрудничаю с органами следствия по всем направлениям", - сказал обвиняемый в ответном слове.

В свою очередь, сотрудники СК и прокуратуры заявили, что считают обоснованным постановление суда первой инстанции о заключении Полозиненко под стражу, и выступили против апелляционной жалобы. Адвокаты потерпевших и сами потерпевшие подержали это мнение и просили отказать обвиняемому в апелляции.

28 марта Заводский районный суд арестовал Полозиненко на два месяца, до 25 мая. Тогда на заседании представитель СК сообщала, что работник компании "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал систему так, чтобы она не срабатывала автоматически: ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации. При этом охранник Сергей Антюшин, также являющийся фигурантом по этому уголовному делу, заявил журналистам, что кнопка включения сигнализации на его пульте не работала.

О компании

Компания "Системный интегратор", расположенная в Кемерово, занимается проектированием, монтажом, наладкой и сдачей в эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранных сигнализаций, звукового оповещения, пожарных сигнализаций и всех видов пожаротушения. Среди услуг "Системного интегратора" также значатся огнезащитная обработка конструкций.

Компания устанавливает охранные и пожарные системы для магазинов, складов, офисов, и жилых домов. Среди ее клиентов муниципальные учреждения, такие как больницы, дома отдыха и культуры, а также бизнес-центры, рестораны и несколько промышленных предприятий, например, Завод железобетонных изделий (ЗЖБИ) города Кемерово.

О пожаре и фигурантах дела

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года. Шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.

Помимо Полозиненко решение о заключение под стражу оспаривают еще пять обвиняемых - арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, гендиректор компании-собственника здания ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова, сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Еще один фигурант дела - технический директор ККК Георгий Соболев - апелляцию не подавал.