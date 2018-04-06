Гендиректору компании-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ не удалось оспорить арест

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом Юлию Богданову - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), компании-собственника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд <…> постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 31 марта 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов <…> без удовлетворения", - сказала судья Яна Паршина.

Богданова участвовала в заседании по онлайн-транслации из следственного изолятора.

Адвокаты обвиняемой просили отменить решение суда первой инстанции и избрать для своей подопечной более мягкую меру пресечения. "У меня не было и нет намерений скрываться, я не намеревалась влиять на свидетелей", - сказала Богданова, попросив суд поместить ее под домашний арест. Обвиняемая отметила, что у нее на попечении находится ребенок, есть сердечное заболевание.

В свою очередь сотрудники СК и прокуратуры заявили, что считают обоснованным постановление Заводского районного суда о заключении Богдановой под стражу и опротестовали апелляционную жалобу. Представители потерпевших также попросили оставить постановление Заводского районного суда без изменений.

Как сообщалось, Заводский районный суд Кемерова 31 марта удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Богданову до 25 мая 2018 года. Представитель СК тогда отмечал, что она несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду. Это, по версии следствия, привело к созданию препятствий на путях эвакуации и к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре.

О пожаре и фигурантах дела

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года. Шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.

Помимо Богдановой решение о заключение под стражу решили оспорить еще пять обвиняемых - арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Еще один фигурант дела - технический директор ККК Георгий Соболев - апелляцию не подавал.

Ранее в пятницу Кемеровский областной суд отклонил жалобу Полозиненко и оставил его под арестом.