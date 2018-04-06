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В Нижнем Новгороде горит склад деревообрабатывающего комбината

Происшествия
6 апреля, 8:25 дата обновления: 6 апреля, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Как сообщил источник в экстренных службах, площадь возгорания составляет 300 кв. м

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде, ему присвоили третий номер сложности, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

Площадь возгорания, по уточненным данным, 300 кв. м, сообщил он.

Ранее источник сообщал, что площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м.

"По уточненным данным, площадь пожара составила 300 кв. м, горит кровля 1-этажного кирпичного здания. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что склад принадлежит ЗАО "Деревообрабатывающий комбинат №78".

В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области ТАСС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, в тушении участвуют 80 пожарных, в распоряжении которых 20 единиц техники.

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