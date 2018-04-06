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В трех районах Ростовской области подтоплено шесть мостов

Происшествия
6 апреля, 9:25 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, апреля. /ТАСС

В МЧС отметили, что во всех районах имеются альтернативные пути объезда

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Шесть мостов подтоплено в трех районах Ростовской области, для жителей организовали пути объезда, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Остаются подтопленными шесть низководных мостов - в Тарасовском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (4) районах. Во всех случаях имеются альтернативные пути объезда, жизнедеятельность населения не нарушена", - пояснили в пресс-службе.

По данным МЧС, дома не подтоплены, реки находятся в руслах с незначительным выливом на пойму.

"По данным Ростовского Гидрометцентра на 5-6 апреля ожидается повышение уровней воды с достижением неблагоприятных отметок в нижнем течении р. Чир (Обливский район) и на р. Большая (Тарасовский, Кашарский районы). По предварительным оценкам, повышенные уровни воды на реках области будут сохраняться до конца первой, начала второй декады апреля", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин, около 1500 домов в 43 населенных пунктах Ростовской области могут попасть в зону подтопления в случае развития неблагоприятного прогноза - обильного таяния снега и подъема уровня рек.

ГУ МЧС по Ростовской области ведет мониторинг обстановки с помощью 52 гидропостов, организована работа оперативных групп, ежесуточный контроль уровней воды на реках области.

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