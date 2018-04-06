Источник: совладельцев группы "Сумма" обвинили в хищении 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что перед задержанием братьев Магомедовых только в Москве были проведены обыски по 70 адресам. "Часть из них оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки", - сказал собеседник агентства.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении указанных преступлений Тверской суд Москвы 31 марта отправил в СИЗО миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава "Интэкса", входящего в "Сумму", Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все трое отказались признать свою вину, а защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей каждого.