Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: совладельцев группы "Сумма" обвинили в хищении 2,5 млрд рублей

Происшествия
6 апреля, 9:08 дата обновления: 6 апреля, 9:18 UTC+3

Братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым также предъявили обвинения в организации преступного сообщества

Поделиться
Материал из 1 страницы
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Смотрите также
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

Почему арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

"Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что перед задержанием братьев Магомедовых только в Москве были проведены обыски по 70 адресам. "Часть из них оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки", - сказал собеседник агентства.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении указанных преступлений Тверской суд Москвы 31 марта отправил в СИЗО миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава "Интэкса", входящего в "Сумму", Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все трое отказались признать свою вину, а защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей каждого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости