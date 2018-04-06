Персоналу больницы в Ульяновске, где пациентке ввели формалин, грозит до 3 лет заключения

УЛЬЯНОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное после введения формалина пациентке в центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, переквалифицировали на более тяжкую статью в связи со смертью женщины. Об этом сообщил в пятницу ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"Пятого апреля пациентка скончалась, в связи с этим преступные действия медперсонала переквалифицированы на ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - сказал собеседник агентства.

Зима добавил, что ход расследования дела находится на личном контроле прокурора Ульяновской области Сергея Хуртина. Ранее дело возбудили по ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

В соответствии с поручением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела женщины, умершей в медучреждении Москвы, в Ульяновск и по организации похорон. Власти также окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку ее близким и родственникам.

Ранее министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов сообщил, что по итогам проверки в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудников, допустивших медицинскую ошибку, уволили по статье. Представителям администрации учреждения объявили выговор, на них наложили меры материальной ответственности.

15 марта во время плановой операции медики по ошибке ввели 27-летней пациентке в брюшную полость формалин вместо физраствора. Обнаружив свою оплошность, медперсонал постарался вывести вещество из организма пострадавшей. На следующий день женщину перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку доставили в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России. В этом учреждении женщина скончалась 5 апреля.