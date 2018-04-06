Вертолет итальянских ВМС потерпел крушение в Средиземном море, один человек погиб

ТАСС, 6 апреля. Вертолет военно-морских сил Италии упал в четверг вечером в Средиземное море во время учений "Безопасное море". Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны страны.

По его данным, в результате инцидента один из пяти членов экипажа погиб. Здоровью четверых спасенных ничего не угрожает.

Потерпевший крушение вертолет совершал тренировочный вылет. Он упал в центральной части Средиземного моря неподалеку от патрульного корабля "Comandante Borsini", который принимает участие в операции "Безопасное море" по борьбе с нелегальной миграцией из Северной Африки в Европу. Причины катастрофы на данный момент не установлены.