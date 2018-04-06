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После ДТП с микроавтобусом под Курском госпитализировали семь человек

Происшествия
6 апреля, 10:03 UTC+3 КУРСК КУРСК 6, апреля. /ТАСС

Среди пострадавших двое детей и пятеро взрослых

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КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Двое детей и пятеро взрослых госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести после аварии в д. Курица Курского района, в результате которой микроавтобус съехал в кювет и врезался в световую опору. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"На автодороге Курск - Москва, 505 км, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, затем врезался в световую опору. Пострадали семь человек, двое из них - дети, все госпитализированы. Они ехали из Белгорода в Москву", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что проведенные анализы показали, что водитель в момент аварии был трезв, а все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент движение на участке дороги, где произошло ДТП, регулируют сотрудники ДПС.

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