Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 года колонии

Происшествия
6 апреля, 10:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, апреля. /ТАСС

По решению суда, Карапет Микаелян также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил водителя Карапета Микаеляна к 4,5 года лишения свободы по делу о падении автобуса в море в Краснодарском крае, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Темрюкском районном суде.

Смотрите также
Поисково-спасательные работы в районе падения автобуса

Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

"Приговором Темрюкского районного суда Микаелян К. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" - прим. ТАСС), и ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в суде.

Представитель суда добавил, что также на три года Микаелян лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Второму фигуранту дела, индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, который владел попавшим в ДТП автобусом, продлили арест до 25 апреля. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (соответствующая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).

ДТП произошло утром 25 августа 2017 года в Темрюкском районе Краснодарского края: автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море, погибли 19 человек, более 30 выжили.

Смотрите также

Роструд обнаружил множество нарушений при расследовании падения автобуса на Кубани

Власти Кубани начали выплаты компенсаций семьям погибших в ДТП с автобусом

Пучков наградил водолазов, участвовавших в спасательной операции после ДТП на Кубани

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край ДТП с автобусом на Кубани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
5
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
6
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
7
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости