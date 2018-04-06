Пожар на складе дерева в Нижнем Новгороде локализовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Сложный пожар на складе дерева в Канавинском районе Нижнего Новгорода локализовали, об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 300 кв. м не угрожает жилым домам. Склад принадлежит ЗАО "Деревообрабатывающий комбинат №78''. Он расположен на улице Вторчермета, это одноэтажное кирпичное здание второй степени огнестойкости.

"В 08:47 (мск и местное время) пожар локализован на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.