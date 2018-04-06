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Пожар на складе дерева в Нижнем Новгороде локализовали

Происшествия
6 апреля, 10:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 6, апреля. /ТАСС

Жертв и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Сложный пожар на складе дерева в Канавинском районе Нижнего Новгорода локализовали, об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 300 кв. м не угрожает жилым домам. Склад принадлежит ЗАО "Деревообрабатывающий комбинат №78''. Он расположен на улице Вторчермета, это одноэтажное кирпичное здание второй степени огнестойкости.

"В 08:47 (мск и местное время) пожар локализован на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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