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В Волгоградской области из-за паводка подтоплено более 40 населенных пунктов

Происшествия
6 апреля, 10:24 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 6, апреля. /ТАСС

Отказавшимся от отселения жителям доставляют продукты питания и средства первой необходимости

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ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Число населенных пунктов, пострадавших в Волгоградской области из-за паводка, увеличилось с 27 до 41, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"Частично подтоплены 41 населённый пункт, 3,548 тыс. придворовых территорий, 894 домовладения, в которых проживают 4,353 тыс. человек, из них 809 детей", - говорится в сообщении.

Обстановка осложнилась в Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском, Урюпинском, Ольховском, Алексеевском районах и городском округе городе Михайловке. "Для размещения населения развёрнуто 15 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 3,105 тыс. человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего в ПВР и к родственникам отселено 138 человек, из них 58 детей", - уточнили в пресс-службе. Жителям, отказавшимся от отселения, доставляют продукты питания, средства первой необходимости, медикаменты.

Над ликвидацией последствий паводка работают 240 человек, 43 единицы техники и 23 плавсредства.

Как сообщалось ранее, в связи с тяжелой паводковой обстановкой в среду по решению губернатора в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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