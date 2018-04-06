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Прокуратура Украины: капитан сейнера "Норд" находится на свободе, но обязан явиться в суд

Происшествия
6 апреля, 10:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, апреля. /ТАСС

Владимир Горбенко находится с адвокатом, который взял его под собственное обязательство доставить в суд

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© AP Photo/Thomas Kienzle/POOL

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" Владимир Горбенко находится на свободе со своим адвокатом, который взял обязательство обеспечить его явку на заседание суда. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

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"Горбенко находится с адвокатом, который взял его под собственное обязательство доставить в суд", - сообщила она. Тихончик уточнила, что "такое решение принял суд".

Госпогранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело против украинских пограничников по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Адвокат капитана 4 апреля сообщал, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье "Нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. При этом он подчеркнул, что данная статья не предполагает содержания под стражей. Тем не менее Горбенко был задержан и помещен в изолятор временного содержания, его защита назвала это похищением.

Херсонский городской суд в четверг должен был рассмотреть вопрос о мере пресечения Горбенко. В прокуратуре сообщали, что суд из-за загруженности перенес слушание на пятницу. По словам адвоката Дмитрия Щербины, суд не состоялся, так как его подзащитного не доставили на заседание. Вечером в четверг капитан "Норда" был освобожден до основного разбирательства, которое назначено на пятницу в 13:30.

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