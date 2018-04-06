Суд в Москве подтвердил арест имущества экс-чиновников Дагестана, обвиняемых в хищениях

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы подтвердил обеспечительный арест имущества и недвижимости четырех фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, всего арестовали около 1,5 млн рублей денежных средств обвиняемых.

"Постановлением Басманного суда от 6 марта 2018 года наложен обеспечительный арест на имущество и денежные средства обвиняемых Юсуфова, Шахова, Исаева и Гамидова", - сказала представитель суда.

По словам Царевой, у Юсуфова арестовали денежные средства на общую сумму более 100 тыс. рублей, у Шахова - более 700 тыс. рублей, у Исаева - более 100 тыс. рублей, у Гамидова арестовали более 500 тыс. рублей, а также жилое помещение и нежилое здание в Дагестане. "Арест на имущество обвиняемых бессрочный, имущество их родственников арестовано на срок до 30 июня", - уточнила пресс-секретарь.

Ранее адвокат одного из фигурантов уголовного дела Дагир Хасавов сообщил ТАСС, что общая стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей. Арест наложили на имущество бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Только в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного Юсуфова суд арестовал две квартиры, три земельных участка, два жилых дома и четыре жилых помещения - вся эта недвижимость находится в Дагестане.

Расследование хищений в Дагестане

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. По соединенному уголовному делу предъявили обвинения в совершении мошенничества 12 фигурантам, в числе которых четверо чиновников, задержанных 5 февраля. Им предъявили обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей.

Кроме того, Гамидову вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году чиновник вынес постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 млрд рублей.

3 апреля Басманный суд продлил срок ареста в отношении обвиняемых до 30 июня. Никто из них вину не признает.