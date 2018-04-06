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Cуд оставил под арестом арендатора кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

Происшествия
6 апреля, 10:58 UTC+3

Адвокаты Надежды Судденок заявили, что договор с охранным предприятием, ответственным за оповещение, заключал собственник торгового центра

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КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под арестом арендатора сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, которая пыталась обжаловать свой арест, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил - постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов <…> без удовлетворения", - сказала судья Елена Тиунова.

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Адвокаты обвиняемой просили отменить решение суда первой инстанции и поместить подопечную под домашний арест. Они заявили, что во время пожара в ТЦ все датчики сработали, сигналы поступали на пульт охранника, но оповещения о возгорании не было. Они также сказали, что договор с охранным предприятием, ответственным за оповещение, заключал не арендатор, а собственник торгового центра - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", на котором лежит ответственность за содержание системы пожарной безопасности здания. В ходе прений адвокаты подчеркнули, что отдельной пожарной сигнализации на третьем и четвертом этажах, с которых началось возгорание, не было, поскольку она работала на все здание.

"Все, что я могла делать, я делала: я проводила инструктажи [по пожарной безопасности]… Я никуда не собираюсь скрываться, хочу быть рядом с престарелой мамой… Я готова ждать своего наказания", - заявила Судденок.

Представители СК и прокуратуры заявили, что считают обоснованным постановление Заводского районного суда о заключении Судденок под стражу, они опротестовали апелляционную жалобу.

Представители потерпевших и родственники погибших также выступили против смягчения меры пресечения, отметив, что услуги, предоставляемые арендатором, должны были быть безопасными для посетителей и сотрудников торгового центра.

Как сообщалось, Заводский районный суд 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 25 мая Надежды Судденок, обвиняемой в оказании небезопасных услуг. Тогда ее адвокаты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием. Один из защитников обратил внимание суда на то, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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