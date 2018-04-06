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МВД не подтверждает предъявление обвинений совладельцу "Суммы" Магомедову и его брату

Происшествия
6 апреля, 10:56 дата обновления: 6 апреля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что у следствия для предъявления обвинения есть 45 суток

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Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду обвинение пока не предъявлено. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Появившаяся в СМИ информация о предъявлении Магомедовым обвинения не соответствует действительности", - сказала она, добавив, что у следствия для предъявления обвинения есть 45 суток.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества уже предъявлено. Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что перед задержанием братьев Магомедовых только в Москве были проведены обыски по 70 адресам, часть из которых оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки.

В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цирюлик также опровергла предъявление обвинения ее подзащитному. "Эта информация не соответствует действительности. Они остаются в статусе подозреваемых", - сказала адвокат.

Порядок предъявления обвинения

Как следует из ст. 100 ("Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого") УПК РФ, в исключительных случаях мера пресечения может быть избрана судом в отношении подозреваемого, но при этом обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, то обвинение предъявляется в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется. Данное правило не распространяется лишь в том случае, если речь идет о совершении преступления, предусмотренного ст. 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") УК РФ, где срок предъявления обвинения может быть продлен до 45 суток.

Кроме того, ст. 172 ("Порядок предъявления обвинения") УПК РФ говорит о том, что обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.

Уголовное дело

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении этих преступлений Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все фигуранты вину не признают, защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.

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