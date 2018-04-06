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Украинский суд оставил в силе приговор в 10 лет тюрьмы россиянину Агееву

Происшествия
6 апреля, 11:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, апреля. /ТАСС

Адвокат Агеева Виктор Чевгуз отметил, что защита намерена обжаловать решение в кассационном порядке

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КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву, которого в январе этого года украинский суд счел виновным в поддержке провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и приговорил к 10 годам тюремного заключения. Об этом в пятницу сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз.

"Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции", - приводит его слова агентство "Укринформ". Адвокат обратил внимание, что намерен обжаловать данное решение в кассационном порядке. При этом Чевгуз отметил, что Агеев включен в список из 23 содержащихся в украинских тюрьмах граждан РФ, которые могут быть выданы в рамках процесса обмена пленными с республиками Донбасса.

Украинские военнослужащие задержали Агеева возле Луганска в июне 2017 года. В Службе безопасности Украины тогда утверждали, что он входил в состав сил ЛНР, а также называли российским военнослужащим. По данным Министерства обороны России, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а после срочной службы был уволен в запас в установленном порядке.

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы, его обвинили в сотрудничестве с силами ЛНР и незаконном хранении огнестрельного оружия.

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