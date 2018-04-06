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На юго-востоке Москвы выехавший на пешеходный переход автомобиль сбил двух человек

Происшествия
6 апреля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Две женщины получили травмы, их доставили в больницу

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля выехал на пешеходный переход на юго-востоке Москвы и сбил двух женщин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 2 по Рязанскому проспекту водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов. Женщины получили травмы, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

С водителем работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

По данным источника в экстренных службах, водитель ехал на большой скорости, а авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

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