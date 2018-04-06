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Работник фирмы - поставщика системы оповещения ТЦ в Кемерове остался под арестом

Происшествия
6 апреля, 11:44 UTC+3

По мнению защиты Александра Никитина, представленные в суде материалы не содержат конкретных сведений о причастности их подзащитного к инкриминируемому преступлению.

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КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом Александра Никитина - сотрудника компании "Системный интегратор", который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении обвиняемого Никитина Александра Табриковича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала судья Элла Ценёва.

Никитин в зале суда не присутствовал, но участвовал в заседании с помощью онлайн-трансляции из следственного изолятора. Его адвокаты попросили отменить постановление суда первой инстанции о заключении обвиняемого под стражу. По мнению защиты, материалы, представленные в районном суде, не содержат конкретных сведений о причастности Никитина к инкриминируемому преступлению. "От следствия скрываться не намерен, буду жить по прописке", - заявил Никитин.

В свою очередь сотрудники СК и прокуратуры заявили, что считают обоснованным постановление Заводского районного суда о заключении Никитина под стражу, и опротестовали апелляционную жалобу. Представители потерпевших попросили суд отклонить жалобу.

Как сообщал ТАСС, 28 марта Заводский районный суд Кемерова арестовал Никитина на два месяца - до 25 мая. Тогда представитель СК обратил внимание, что у Никитина не было достаточной квалификации для работы с пожарными системами. Он закончил ПТУ по специализации повар-кондитер. При этом в его обязанности входили монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации. Никитин заявлял журналистам, что не видит своей вины в произошедшем.

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