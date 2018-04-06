Экс-директора фирмы в Хабаровске обвиняют в растрате 80 млн рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бывшего директора предприятия в Хабаровске обвиняют в растрате свыше 80 млн рублей, предназначавшихся для реконструкции одного из участков федеральной автотрассы Хабаровск - Владивосток, сообщает в пятницу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю 57-летнему бывшему генеральному директору коммерческой организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата денежных средств")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, предприятие, которым руководил обвиняемый, выиграло тендер на реконструкцию участка федеральной автотрассы Хабаровск - Владивосток, после чего компания получили аванс в сумме свыше 80 млн рублей. Генеральный директор потратил эти деньги на цели, не связанные с реконструкцией дороги.

Вину обвиняемый не признает. В настоящее время он находится под домашним арестом. По его месту жительства и в офисе компании провели обыски.