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В Энгельсе Саратовской области из-за паводка ввели режим ЧС

Происшествия
6 апреля, 11:50 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 6, апреля. /ТАСС

Коммунальные службы ведут работы по отведению талых вод и недопущению подтопления жилых домов

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САРАТОВ, 6 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в городе Энгельсе Саратовской области в связи со сложной паводковой обстановкой. В районном центре ограничивают движение, чтобы справиться с потоками воды, сообщает в пятницу администрация района.

"В результате резкого и обильного таяния снежного покрова и образования большого количества талых вод на территории района происходит подтопление, объявлен режим ЧС", - уточнили в администрации.

В пресс-службе ведомства добавили, что в городе ограничивают движение автомобилей по проспекту Строителей. А также ограничили движение для большегрузного транспорта со стороны 1-го Геологического проезда до ул. М. Василевского.

"Коммунальными службами ведутся работы по отведению талых вод и недопущению подтопления жилых домов", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в четверг миграционный центр в Энгельсском районе Саратовской области временно закрылся из-за подтопления помещений талыми водами, речь идет о подтоплении помещений административного здания. По данным регионального ГУ МВД, проблема решается, ожидается, что в ближайшее время центр возобновит свою работу.

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