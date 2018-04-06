В Москве задержана женщина, пытавшаяся продать за $20 тыс. своего сына

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали 33-летнюю женщину, пытавшуюся продать своего годовалого сына за $20 тыс. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

"По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь в Алма-Ате Республики Казахстан, разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. За продажу своего ребенка обвиняемая потребовала $20 тыс., что эквивалентно 1 млн 177 тыс. 800 рублям", - сообщила Иванова.

5 апреля этого года женщина с ребенком прибыла в Москву для совершения сделки купли-продажи. В роли предполагаемых покупателей выступили оперативники, с которыми женщина приехала в квартиру на Большой Тульской и написала отказ от ребенка. После этого они направились в банк, где обвиняемая и была задержана. Мальчик помещен в дом ребенка в связи отсутствием у него родственников в России.

"В ходе расследования дела следователи намерены направить запрос о правовой помощи в Республику Казахстан на предмет установления местонахождения и допроса родственников фигурантки, а также биологического отца мальчика. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.