В Сочи два человека получили ранения во время драки со стрельбой

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Двух человек госпитализировали после драки в Сочи, один из пострадавших ранен из травматического пистолета, сообщили в пятницу в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили трех молодых людей, двое из которых с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, после чего один из участников выстрелил в ногу другому из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции на месте происшествия задержали 38-летнего подозреваемого, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.