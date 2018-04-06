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В Сочи два человека получили ранения во время драки со стрельбой

Происшествия
6 апреля, 12:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, между тремя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку

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СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Двух человек госпитализировали после драки в Сочи, один из пострадавших ранен из травматического пистолета, сообщили в пятницу в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили трех молодых людей, двое из которых с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, после чего один из участников выстрелил в ногу другому из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции на месте происшествия задержали 38-летнего подозреваемого, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

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