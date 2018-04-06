Владелец судна "Норд": экипаж сейнера привезут на суд в Мариуполь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Членов экипажа задержанного на Украине рыболовецкого судна "Норд" в пятницу привезут в суд в Мариуполе для рассмотрения административного дела, сообщила журналистам в пятницу представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени Первого Мая Анна Шевелева.

"Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая капитана", - сказала она.

По словам Шевелевой, судебное заседание по делу капитана судна состоится в суде Херсона, уточнила она. "Сегодня суд по избранию меры пресечения до основных слушаний в Херсоне по Горбенко в 13:30", - уточнила Шевелева.

Украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море рыболовецкий сейнер "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело против Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Адвокат капитана "Норда" Владимира Горбенко 4 апреля сообщал, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье "Нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. При этом он подчеркнул, что данная статья не предполагает содержания под стражей.