Следователи в Петербурге отозвали ходатайство о домашнем аресте совладельца "Юлмарта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по материалам о продлении срока домашнего ареста совладельцу "Юлмарта" Дмитрию Костыгину по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Как сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города на Неве, ходатайство о продлении меры пресечения отозвали сами следователи.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по материалам о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина в связи с отзывом ходатайства о продлении меры следователем", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд отказал следствию продлевать Костыгину меру пресечения и тем самым фактически выпустил совладельца компании "Юлмарт" на свободу, но апелляционная инстанция отменила это постановление, ходатайство о продлении домашнего ареста снова поступило в Смольнинский райсуд, но после поступления следователи решили его отозвать.

По версии следствия, Костыгин в марте 2016 года заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. Согласно договору, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом "не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт", а деньгами распорядился по своему усмотрению".

Свою вину Костыгин не признает. Его адвокаты утверждают, что полученные средства были потрачены на приобретение товара.