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Полиция Брянска задержала 19-летнего студента, подозреваемого в ограблении инкассаторов

Происшествия
6 апреля, 12:29 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 6, апреля. /ТАСС

После ограбления подозреваемый купил себе подержанный автомобиль BMW X5, за рулем которого его задержали спустя несколько дней

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БРЯНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Брянская полиция задержала 19-летнего студента, который подозревается в нападении 13 марта в центре Брянска на инкассаторов, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД. Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах, студент похитил около 1 млн рублей и сразу купил подержанную иномарку, за рулем которой вскоре его задержали.

"Сотрудники уголовного розыска задержали в Брянске 19-летнего студента, который, как считают следователи, спланировал нападение и похитил более миллиона рублей у инкассаторов", - говорится в сообщении регионального УМВД.

Инцидент произошел на проспекте Станке Димитрова. Неизвестный напал на инкассатора, который нес деньги в отделение "Почты России". Грабитель ударил инкассатора по голове бейсбольной битой и скрылся с сумкой с деньгами.

Следствие установило, что нападавший знал о регулярной доставке в почтовое отделение крупных сумм денег. В течение нескольких недель он планировал нападение, наблюдая за инкассаторами и выявляя недостатки в схеме их работы. Источник в правоохранительных органах отметил, что инкассаторы в нарушение правил выходили из машины по одному, также инкассаторский автомобиль постоянно парковался так, что из него не было видно того сотрудника, который несет деньги. 

Источник ТАСС также рассказал, что сразу же после ограбления подозреваемый купил себе подержанный автомобиль BMW X5, за рулем которого его задержали спустя несколько дней. Установить личность нападавшего удалось по записям видеорегистраторов машин, случайно оказавшихся около места инцидента.

По факту нападения возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный в особо крупном размере". По инкриминируемой статье студенту грозит до 15 лет лишения свободы.

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