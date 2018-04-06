Сотрудница Мордовского госуниверситета пострадала при пожаре в общежитии вуза

САРАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудница университета пострадала в результате пожара в общежитии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева в Саранске. Из здания эвакуировали около 80 человек, об этом в пятницу сообщило ГУ МЧС республики.

"Пожар произошел поздно вечером в четверг в пятиэтажном кирпичном здании, где располагается общежитие №9 Мордовского государственного университета. Очаг горения находился в одной из комнат второго этажа. В момент возникновения пожара там никого не было. Находившаяся в комнате напротив сотрудница университета, вышла в коридор и там потеряла сознание, вдохнув продукты горения. Ее и еще порядка 80 человек эвакуировали из здания", - уточнили в ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что сейчас пострадавшая находится в больнице, где врачи поставили ей диагноз "термоингаляционный ожог дыхательных путей". На месте работали 37 человек личного состава, площадь пожара составила около 4 кв. м.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС республики Николай Кучканов добавил, что, по предварительным данным, в здании общежития сработала сигнализация, эвакуационный выход был открыт.

"Пожарная сигнализация в здании установлена, по предварительным данным, она сработала в момент ЧП. В здании есть два выхода - основной и запасной, они были открыты. Кроме того, здание было оснащено огнетушителями, которыми очевидцы пытались потушить огонь собственными силами", - подчеркнул Кучканов, добавив, что сейчас по факту пожара проводится проверка.

ТАСС пока не располагает комментарием вуза по поводу ЧП.