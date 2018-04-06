Полицейские задержали грабителей, избивших и ограбивших бизнесмена в Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух приезжих из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в ограблении предпринимателя на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть отдела МВД России по району Строгино поступило сообщение о грабеже. На улице Исаковского трое неизвестных напали на 34-летнего предпринимателя, избили, посадили в свою машину и увезли в район Братеево. По пути нападавшие вынудили потерпевшего передать им деньги в иностранной валюте, ноутбук и два мобильных телефона. Завладев ценностями, злоумышленники высадили мужчину из автомобиля и скрылись; общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны, ими оказались двое приезжих из стран ближнего зарубежья в возрасте 34 и 37 лет. Еще один нападавший находится в розыске.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 ("Грабеж") УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправного деяния", - заключила Волк.