Экс-сотрудница УФМС Твери получила шесть лет колонии за незаконную выдачу паспортов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бывшего специалиста управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Тверской области приговорили к шести годам лишения свободы за незаконную выдачу российских паспортов иностранцам. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Бывший специалист отделения УФМС по Тверской области в Конаковском районе приговорена к шести годам колонии за незаконную выдачу российских паспортов 41 иностранному гражданину", - уточнили в управлении.

Общий размер взяток, которые получила экс-сотрудница УФМС, превышает 2 млн рублей.