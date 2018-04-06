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Рослесхоз не исключает дальнейшего усугубления пожарной обстановки в Амурской области

Происшествия
6 апреля, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Глава ведомства Иван Валентик подчеркнул, что в регионе продолжаются незаконные палы травы, которые быстро переходят в лесные пожары

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ситуация в Амурской области, где в пятницу в двух районах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, может продолжить ухудшаться, так как продолжаются незаконные палы травы, которые стали причиной возгорания. Об этом глава Рослесхоза Иван Валентик рассказал журналистам после пленарного заседания Всероссийского совещания "Основные итоги работы лесного хозяйства Российской Федерации в 2017 году и задачи на 2018 год" в Москве.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Шимановском и Свободненском районах Амурской области. За минувшие сутки там зарегистрировали 43 очага возгораний. По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 198 лесных пожаров на площади 55 тыс. га. За аналогичный период 2017 года в округе зарегистрировали 134 пожара на площади 56,1 тыс. га.

"В Амурской области такая специфика земель, что там либо кедровый стланник, либо сельхозугодья. Все это горит очень быстро при отсутствии осадков, при том, что есть источник огня, а граждане, по нашим данным, там активно продолжают траву выжигать и поджигать, это все переходит в лесные пожары. Поэтому сегодня при той ситуации, которая сегодня в Амурской области существует, я не исключаю того, что ситуация может развиваться негативным образом", - сказал глава Рослесхоза.

По его словам, даже усилия Рослесхоза для улучшения качества авиационной охраны лесов не будут достаточно эффективными, и подобные ситуации в Амурской области и ряде других регионов будут повторяться ежегодно, пока не будет повышен уровень культуры населения. "Мы выходили к руководству страны с предложениями именно передать авиационную охрану лесов на федеральный уровень по проблемным территориям: особо охраняемым природным территориям федерального значения (прежде всего, в прибайкальской зоне) и порядка 10 наиболее уязвимым субъектам, которые горят каждый год и которые всегда будут гореть, потому что климатические, природные условия таковы, что мало осадков, много ветра, не очень высокая пока еще культура обращения с природой у местного населения. В этом году тоже жгут траву. И финансирование увеличено, и группировки другие, но пока культура невысокая, эта проблема будет оставаться", - считает Валентик.

По решению главы Рослесхоза в регион вчера были дополнительно направили 25 специалистов Авиалесоохраны, которые присоединились к своим 43 коллегам, прибывшим на место ранее. "Мы будем реагировать, в том числе и вводя свои федеральные силы, несмотря на то, что региональные силы по сводному плану тушения лесных пожаров в Амурской области, они еще до конца не развернуты. Мы не можем себе в таких условиях позволить ждать, когда создастся угроза для людей или каких-то особо опасных объектах. Поэтому здесь реагируем на предупреждение этой ситуации", - сказал глава Рослесхоза.

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