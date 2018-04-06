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В Якутии в ДТП попал автомобиль с 10 школьниками

Происшествия
6 апреля, 14:57 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 6, апреля. /ТАСС

Шесть учащихся получили травмы, их доставили в хирургическое отделение районной больницы города Нюрба

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ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии начала проверку после ДТП, в результате которого госпитализировали шесть школьников, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Хорула Нюрбинского района Якутии. Водитель машины УАЗ учебного заведения, в котором находились 10 школьников, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть учащихся, которые доставлены в хирургическое отделение ГБУ РС(Я) "Нюрбинская ЦРБ" с целью оказания медицинской помощи и определения степени тяжести полученных повреждений", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура района даст оценку вопросам соблюдения образовательным учреждением федерального законодательства при организации перевозки детей, говорится в сообщении.

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