В селе под Саратовом эвакуировали 16 человек из-за подтопления домов

САРАТОВ, 6 апреля. /ТАСС/. Жилые дома в одном из сел Саратовской области в Романовском районе оказались подтоплены из-за паводка, 16 человек эвакуировали. Об этом в пятницу сообщил глава администрации района Алексей Щербаков.

"В зону возможного подтопления попадают 50 дворовых участков. В пяти домах вода находилась по уровню пола. Уровень перелива воды над асфальтом составляет 10 см. Эвакуированы 16 человек, среди которых семь детей и девять взрослых, они разместились у родственников", - сказал Щербаков, добавив, что подготовлен пункт временного размещения.

Сложная ситуация сложилась в Лысогорском районе области, где за последние сутки поднялся уровень воды в реке Медведица. Наблюдают перелив воды на низководных мостах в районе сел Невежкино и Атаевка. С 5 апреля организовали лодочную переправу у Невежкина, с 6 апреля начала работу переправа около Атаевки. Опасность для этих населенных пунктов не прогнозируют, так как есть объездная дорога через территорию соседнего Калининского района.

Паводок в ПФО

Похожая ситуация с паводком складывается и в других регионах ПФО. Так, по данным управления автомобильных дорог в Мордовии, закрыли движение по 12 низководным мостам. Как рассказали ТАСС в ГУ МЧС республики, сейчас угрозы жизнедеятельности населения в селах и деревнях нет.

В Нижнем Новгороде в пятницу оказались затопленными еще два автомобильных моста через реку Пьяна. Ранее сообщалось, что в четверг в регионе закрыли движение на двух переправах через реки Кудьма и Алатырь. В пятницу подъем уровня воды зафиксировали на низководных автомобильных мостах - железобетонном около села Соболево и деревянном - через реку Пьяна около села Никольское.

"Затоплен низководный автомобильный железобетонный мост через р. Пьяна около с. Соболево (уровень воды над мостом составляет 80 см). В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами с. Соболево и с. Сурочки. Организовано движение по объездной автодороге через с. Тарханово, расстояние до объездной автодороги - 9 км. Также сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту, не затоплен", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Из-за затопления деревянного моста нарушено автомобильное сообщение с селом Никольское, эвакуация жителей не требуется, также предусмотрели объезд по грунтовой дороге в 5 км.