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Росгвардия выявила 575 нарушений ЧОП после пожара в ТЦ в Кемерове

Происшествия
6 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Всего ведомство совместно с органами власти на местах провело 930 проверок частных охранных предприятий

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ТЦ "Зимняя вишня

ТЦ "Зимняя вишня"

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Росгвардия проверила более 900 частных охранных предприятий в России после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в более чем половине из них выявили нарушения.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Тотальные проверки частных охранных предприятий начали 28 марта, соответствующее указание дало руководство Росгвардии. "За прошедший период сотрудниками Росгвардии совместно с органами власти на местах проведено 930 проверок, в ходе которых выявлено 575 нарушений. Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки частных охранных предприятий, занимающихся обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, еще продолжают.

Ранее начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов сообщал, что ведомство проверит более 5 тыс. частных охранных предприятий после пожара в кемеровском торговом центре. Он отметил, что в России насчитывают около 27 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, которые взяли под охрану частные охранные предприятия. Под объектом с массовым пребыванием людей понимается здание, где единовременно могут находиться 50 и более человек.

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