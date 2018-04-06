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МЧС Москвы решает вопрос о приостановке деятельности двух ТЦ из-за нарушений

Происшествия
6 апреля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Названия ТЦ не уточняются

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по городу Москве рассматривает вопрос о приостановке работы двух торговых центров, в которых выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Как сообщается на сайте мэра Москвы, об этом сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов на совещании по оперативным вопросам в правительстве города.

"Грубые нарушения выявлены в двух торгово- развлекательных центрах, решается вопрос о временном приостановлении их деятельности на срок до 90 суток для устранения всех неисправностей", - говорится в сообщении. Названия ТЦ не приводятся.

Массовые проверки после пожара в Кемерове проводились с 26 марта по 5 апреля. Всего 125 юридических и более 100 должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

В общей сложности в столице 591 крупных ТЦ, в том числе 120 объектов с развлекательно-досуговыми центрами и кинотеатрами. "Контроль за состоянием пожарной безопасности в них будет продолжен", - сообщили в ведомстве.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено семи фигурантам, которые арестованы до 25 мая.

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