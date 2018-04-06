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СК возбудил дело о невыплате зарплаты более 400 сотрудникам карельского ГУП "Мост"

Происшествия
6 апреля, 16:26 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 6, апреля. /ТАСС

Сумма задолженности составляет не менее 48 млн рублей

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ПЕТРОЗАВОДСК, 6 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после невыплаты заработной платы более 400 сотрудникам карельского государственного унитарного предприятия "Мост" на сумму не менее 48 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карелии.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного статьей "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем" ( ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)" - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по март 2018 года руководство ГУП "Мост", имея возможность выплатить зарплату в полном объеме, не выплачивало ее более 400 сотрудникам предприятия. Сумма задолженности по зарплате составила не менее 48 млн рублей.

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