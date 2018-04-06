Депутата городской думы Калуги приговорили к 1,5 года колонии за смертельное ДТП

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Депутата городской думы Калуги признали виновным в совершении ДТП, в результате которого в июле 2015 года погиб пассажир его внедорожника. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

"Приговором суда депутату назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством. В ходе следствия мужчина возместил потерпевшим моральный вред в сумме 1 млн рублей. Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке, однако оставлен судом без изменения", - уточнили в управлении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как установил суд, в июле 2015 года депутат управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser 200 и в районе деревни Андреевское не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины. В результате водитель получил телесные повреждения средней тяжести, а его друг, пассажир внедорожника, скончался в больнице. На следствии обвиняемый утверждал, что за рулем машины находился его друг, позже эту версию опровергли.