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Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тыс. рублей за езду без водительских прав

Происшествия
6 апреля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил стритрейсершу водительских прав

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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. ГИБДД оштрафовала скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян на 15 тыс. рублей за езду на автомобиле без водительских прав, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте Москвы автомобиль "Мерседес" под управлением гражданки без водительских прав. Иномарку задержали, водителя отстранили от управления, в ее отношении составили административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Несмотря на решение суда, женщина неоднократно садилась за руль, ее останавливали сотрудники ГИБДД, и ей приходилось платить штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения.

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