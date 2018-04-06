ФСБ провела выемку документов в Дирекции транспортного строительства Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в пятницу провели выемку документов в Дирекции транспортного строительства (ДТС) Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Информацию о данных мероприятиях подтверждаем", - сказали в управлении.

В дирекции комментировать выемку отказались. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в ведомстве которого находится ДТС, следственные мероприятия в дирекции подтвердили, но комментировать их причину отказались.

По данным региональных СМИ, выемка документов связана с контрактами на ремонт дорог в 2016 году и подрядчиками компаний "Трест", собственником которой является владелец заводов "Кронос-СПб" и "Проминвест" Сергей Рышкевич, и "Орион плюс".