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Суд Севастополя приговорил мужчину к 19 годам колонии за насилие над несовершеннолетними

Происшествия
6 апреля, 18:14 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

По данным следствия, злоумышленник представлялся детям врачом, чтобы проникнуть в квартиру

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Суд Севастополя приговорил к 19 годам лишения свободы 47-летнего Евгения Янко, который с 2005 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16 девочек, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

"Сегодня приговором суда Янко признан виновным в серии преступлений в отношении несовершеннолетних и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что Янко совершал преступления в отношении детей на территории Севастополя с 2005 года. Ранее потерпевшие в правоохранительные органы с заявлениями не обращались.

Отмечается, что Янко выслеживал детей, возвращавшихся после школы домой, на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и при отсутствии родителей заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера.

В ходе следствия установили 16 пострадавших от развратных действий девочек в возрасте от восьми до 11 лет. По делу провели более 20 экспертиз, допросили свыше 100 человек.

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