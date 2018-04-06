Суд в Москве на полгода продлил арест имущества фигуранта дела полковника Захарченко

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил срок ареста имущества объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина - знакомого полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок обеспечительного ареста на шесть месяцев, то есть до 8 октября 2018 года", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Ранее суд наложил арест на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества. Всего в рамках уголовного дела были арестованы восемь автомобилей и машино-мест, около 20 квартир в Москве, Московской области и Сочи, а также земельные участки и дома в Подмосковье, общая стоимость которых составляет более 300 млн рублей.

Однако по девяти квартирам следствие в декабре прошлого года отменило обеспечительный арест. Таким образом, на сегодняшний день общая сумма арестованного имущества составляет чуть более 200 млн рублей.

В чем обвиняется

Сенин обвиняется по двум эпизодам получения взятки ($800 тыс. и более 3 млн рублей) по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка должностным лицом в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 338 УК РФ ("Дезертирство"). По данным следствия, за счет денежных средств, полученных в качестве взятки, Сенин приобретал в собственность движимое и недвижимое имущество, в том числе право собственности, которое оформлял на имя третьих лиц, включая близких родственников своих и супруги.

Согласно сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период трудовой деятельности с 2009 года по 2015 год общий доход Сенина составил 21,7 млн рублей, а его супруги - 10,8 млн рублей. Семья Сениных владела рядом дорогостоящих автомобилей, которые приобретались и использовались ими за счет имевшихся у них денежных средств, а регистрировались на свое имя и на других лиц, не связанных с ними, считают следователи.

Позиции сторон

В ходе заседания защита Сенина, его родственников и других заинтересованных лиц ходатайствовала об отмене наложенного обеспечительного ареста, так как "оснований полагать, что имущество добыто преступным путем не имеется, также как и для продления срока ареста оснований нет". Кроме того, адвокаты попросили следствие представить суду и приобщить справки о доходах Сенина в период с 2009 года по 2015 год, что стало основанием СК для наложения ареста. "На данный момент арестовано имущество на общую сумму 207 млн рублей", - подчеркнула один из юристов Татьяна Кулик.

В свою очередь представитель СК настаивала на продлении ареста, мотивируя тем, что могут появиться новые эпизоды преступной деятельности Сенина. Следствие по делу продолжается и срок предварительного расследования установлен до 8 октября 2018 года. "В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемых Захарченко, Клуженкова и Сенина было обнаружено движимое и недвижимое имущество, которое, в частности Сениным, регистрировалось на других лиц", - заявила следователь.

Прокуратура поддержала заявленное следствием ходатайство.

В суде выступил и бывший водитель Сенина - Виктор Клуженков, который обвиняется в пособничестве дезертирству (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 338 УК РФ) своему начальнику. Он сообщил о покупке у Сенина двух машин.

Дело Захарченко

Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову. Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.