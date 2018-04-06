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Детсад в Петербурге закрыли на месяц после госпитализации детей с кишечной инфекцией

Происшествия
6 апреля, 19:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, у детей обнаружили гастроэнтерит

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Детский сад №111 Невского района Санкт-Петербурга закрыли на месяц после выявления кишечной инфекции более чем у 30 воспитанников, сообщает в пятницу пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Как отметили в управлении, у заболевших обнаружили кишечную бактерию шигелла, вызывающую дизентерию.

"Продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ГБДОУ детский сад №111 Невского района. Зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 - среди детей, три случая среди взрослых. Госпитализировано в детские стационары 16 детей. По решению суда деятельность ГБДОУ детский сад №111 приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

О массовой госпитализации воспитанников детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга стало известно в среду. В пресс-службе детской городской больницы № 5 ранее отмечали, что у детей, по предварительной информации, обнаружили гастроэнтерит. Организована прокурорская проверка.

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